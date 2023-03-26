Кейс с Саддамом Хусейном ярко иллюстрирует, что нельзя отпускать диктатора, потому что он вернется еще более сильным или просто продолжит то, что делал.

Саддам был инициатором двух крупных захватнических войн, в одной из которых собирался совместный контингент из стран НАТО, чтобы отразить его нападение на Кувейт. Он разгромно проиграл, но остался у власти и смог дальше проводить свою политику в стране.

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США через десять лет ворвались в Ирак, чтобы избавиться от режима Хусейна, но они потеряли много времени, сами уже выглядели оккупантами, и цели, которые они заявляли, были ошибочными. Хусейна сбросили и повесили, но Ираку это уже не помогло, кроме того, никакой Аль-Каиды и ядерного оружия обнаружено не было, и на фоне этого всего США до сих пор выглядят неубедительно в этой войне.

Начинающий войну — с вероятностью 90% ее проиграет или потеряет много и точно не выиграет. Примеров множество. Но отпускать того, кто начинает войну, значит множить войны будущего.

Начинающий войну — с вероятностью 90% ее проиграет или потеряет много и точно не выиграет. Примеров множество. Но отпускать того, кто начинает войну, значит множить войны будущего.

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Путин действует по классическому принципу нового времени — "фейк ит тил ю мейк ит". Прикидывайся дурачком, пока не получится. Неважно, что его цели в этой войне смешны, – сама война серьезна и ужасна. Для НАТО выманить Путина в Украину действительно шанс, потому что возможностей получить его на территории России военным путем нереально — тогда нападающие сами будут считаться агрессором и оккупантом, а Путин по фальшивой причине получит реальную: видите, я же говорил, что НАТО нападет.

Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы закончить все здесь и закончить окончательно. Поставить точку в путинском вопросе. Потому что между двоеточием он пролезет, а через запятую переступит.

И обязательно вернется назад или будет помогать Китаю в еще более страшной войне как ядерный зонтик.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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