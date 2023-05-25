"Валерий Федорович чувствует себя хорошо": офицер ВСУ Штефан показал видео с Залужным
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Это случилось на фоне массовых фейковых сообщений российской пропаганды о его ранении
Видео он опубликовал в Telegram
"Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!" – написал Штефан.
"С главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей победе!" – добавил он.
На видео Залужный улыбается и машет рукой в камеру.
"Искренне спасибо всем украинцам! Вместе мы обязательно победим. И не только сегодня. Всегда", - сказал генерал.
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
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