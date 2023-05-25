Видео он опубликовал в Telegram

"Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!" – написал Штефан.

"С главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей победе!" – добавил он.

На видео Залужный улыбается и машет рукой в камеру.

"Искренне спасибо всем украинцам! Вместе мы обязательно победим. И не только сегодня. Всегда", - сказал генерал.