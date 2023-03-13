Валерий Безус стал советником министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Валерий Безус назначен советником министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Там он будет заниматься вопросами восстановления энергетики Украины
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"В команде Министерства восстановления Валерий Безус будет работать над разработкой и реализацией государственной политики в сфере обеспечения энергетической трансформации, в частности, речь идет об использовании в процессе восстановления Украины энергоэффективных инструментов, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", - говорится в сообщении.
"Также Валерий Безус будет курировать в Министерстве вопросы разработки необходимых реформ для восстановления энергетики", - добавили в Мининфраструктуры.
Там отметили, что до назначения советником министра Валерий Безус полтора года возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, среди приоритетов его работы была подготовка законодательных и технических условий для старта декарбонизации украинской экономики в рамках Европейского зеленого курса (Green Deal).
- 24 февраля Верховная Рада Украины приняла первые изменения в Госбюджет, в частности, по финансированию для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления.
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