Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"В команде Министерства восстановления Валерий Безус будет работать над разработкой и реализацией государственной политики в сфере обеспечения энергетической трансформации, в частности, речь идет об использовании в процессе восстановления Украины энергоэффективных инструментов, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", - говорится в сообщении.

"Также Валерий Безус будет курировать в Министерстве вопросы разработки необходимых реформ для восстановления энергетики", - добавили в Мининфраструктуры.

Там отметили, что до назначения советником министра Валерий Безус полтора года возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, среди приоритетов его работы была подготовка законодательных и технических условий для старта декарбонизации украинской экономики в рамках Европейского зеленого курса (Green Deal).