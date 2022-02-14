Валенса заявил о готовности ехать в Киев "в целях солидарной обороны"
Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно уехать в Киев "в целях солидарной обороны"
Об этом он написал в своем Facebook .
"Я заявляю о своей готовности немедленно поехать в Киев с целью солидарной обороны. О готовности уведомлен Посол Украины в Польше", - говорится в сообщении.
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