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Валенса заявил о готовности ехать в Киев "в целях солидарной обороны"

14 февраля, 2022 понедельник
11:23
Мир Лех Валенса

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно уехать в Киев "в целях солидарной обороны"

Об этом он написал в своем Facebook .

"Я заявляю о своей готовности немедленно поехать в Киев с целью солидарной обороны. О готовности уведомлен Посол Украины в Польше", - говорится в сообщении.

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Польша
война с Россией
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