Валенса заявил о готовности ехать в Киев "в целях солидарной обороны"

Об этом он написал в своем Facebook .



"Я заявляю о своей готовности немедленно поехать в Киев с целью солидарной обороны. О готовности уведомлен Посол Украины в Польше", - говорится в сообщении.



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