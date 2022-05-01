Валенса назвал вступление Украины в НАТО "несомненным"

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Еспресо".



"По моему мнению, вступление Украины в НАТО является решением, которое требует политического мужества. Вступление в ЕС проблематично, поскольку Украина не готова войти в ЕС из-за уровня цен и зарплат", - сказал Валенса.



По его мнению. Украине в ЕС было бы тяжело.



"Если бы Украина вступила в ЕС, то ей бы плохо велось, она не смогла бы удержаться в том положении, которое требуется для пребывания в ЕС. Для ЕС должна еще немного подготовиться, уладить некоторые дела таким образом, чтобы извлечь пользу из того членства. Сейчас Украина не имела бы от этого много пользы", - отметил бывший президент Польши.



Валенса отметил, что Украина больше подходит для членства в НАТО.



"А вот вступление в НАТО - несомненное, поскольку Украина отважна, храбра, хорошо бьется и подходит для НАТО гораздо лучше, чем для ЕС", - подытожил он.

Ранее Валенса заявил, что Польша должна была вступать в Евросоюз и НАТО одновременно с Украиной и Беларусью.