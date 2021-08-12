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Вакцины Pfizer и Moderna позволили использовать для прививки беременных, - CDC

12 августа, 2021 четверг
13:36
Коронавирус Вакцина Moderna

Американские органы здравоохранения призвали беременных женщин вакцинироваться от COVID-19

Об этом говорится в сообщении Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC),передает Радио Свобода.

Как отмечается, данные последних исследований показывают, что вакцины не увеличивают риск выкидыша.

Директор CDC Рошель Валенский заявила 11 августа, что агентство поощряет пройти вакцинацию всех беременных женщин, тех, которые планируют забеременеть, а также тех, кто кормит грудью.

По данным ученых, анализ текущих данных выявил, что не наблюдается повышенного риска выкидыша среди почти 2500 беременных женщин, получивших вакцины Pfizer или Moderna до 20 недели беременности.

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