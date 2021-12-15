Вакцины от коронавируса могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести третью дозу, - исследование
Исследователи из США предполагают, что вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести бустерные дозы
Об этом сообщает Reuters.
Согласно исследованию все три разрешенные в США вакцины против COVID-19 (Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer/BioNTech) значительно меньше защищают от недавно выявленного штамма "Омикрон", но бустерная доза, возможно, восстанавливает защиту.
В лабораторном исследовании, проведенном Массачусетской больницей общего профиля, Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом, проверяли кровь людей, получавших вакцины против псевдовируса, напоминающего "Омикрон".
Антитела всех трех вакцин показали уровень нейтрализации "Омикрона" от "низкого до отсутствующего". Однако кровь тех, кто недавно получил дополнительную бустерную дозу, продемонстрировала нейтрализацию этого варианта.
Издание отмечает, что исследование еще не проверено экспертами.
На прошлой неделе BioNTech и Pfizer заявили, что три дозы их вакцины смогли нейтрализовать штамм "Омикрон" в лабораторных исследованиях.
Moderna и J&J еще не обнародовали никаких собственных данных об эффективности своих вакцин против нового варианта.
- ВОЗ заявила, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах и без карантина из кризиса выйти невозможно.
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