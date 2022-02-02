Вакцины от COVID-19, применяемые в Украине, прошли три этапа исследований: Кузин о безопасности вакцинации для здоровья

Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



"Все вакцины, которые сейчас находятся в пунктах прививки, в частности CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – безопасны, ведь прошли все необходимые фазы клинических исследований. Именно поэтому не должно существовать никаких предосторожностей относительно "неисследованности" вакцины", - говорится. в сообщении.



Кроме того, Кузин объяснил, как проходят исследования вакцин, в частности "для тех, кто до сих пор сомневается в необходимости прививки".



Он уточнил, что обычно клинические испытания состоят из трех фаз:

введение вакцины небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее безопасность;

введение вакцины сотням добровольцев – для оценки безопасности и способности генерировать иммунную реакцию;

введение вакцины тысячам добровольцев, а также сравнение их результатов с показателями такой же группы людей, не получивших вакцину.

Напомним, что в Украине 92,8% работников учебных заведений прошли полный курс COVID-вакцинации.

Кроме того, полностью вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить выплаты до 18 декабря 2022 года.

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Последний этап необходим для определения эффективности препарата и его безопасности для большей группы людей.