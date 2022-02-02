Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус Вакцины от COVID-19, применяемые в Украине, прошли три этапа исследований: Кузин о безопасности вакцинации для здоровья

Вакцины от COVID-19, применяемые в Украине, прошли три этапа исследований: Кузин о безопасности вакцинации для здоровья

2 февраля, 2022 среда
14:09
Коронавирус вакцина

Все вакцины, которые сейчас находятся в стране, в частности CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca, – безопасны

Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Все вакцины, которые сейчас находятся в пунктах прививки, в частности CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – безопасны, ведь прошли все необходимые фазы клинических исследований. Именно поэтому не должно существовать никаких предосторожностей относительно "неисследованности" вакцины", - говорится. в сообщении.

Кроме того, Кузин объяснил, как проходят исследования вакцин, в частности "для тех, кто до сих пор сомневается в необходимости прививки".

Он уточнил, что обычно клинические испытания состоят из трех фаз:

  • введение вакцины небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее безопасность;
  • введение вакцины сотням добровольцев – для оценки безопасности и способности генерировать иммунную реакцию;
  • введение вакцины тысячам добровольцев, а также сравнение их результатов с показателями такой же группы людей, не получивших вакцину.
Последний этап необходим для определения эффективности препарата и его безопасности для большей группы людей.
  • Напомним, что в Украине 92,8% работников учебных заведений прошли полный курс COVID-вакцинации.
  • Кроме того, полностью вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить выплаты до 18 декабря 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Віктор Циганков
31 января, 2022 понедельник
Лидер "Динамо" Цыганков отказался от трансфера в европейский топ-чемпионат, - СМИ
Зорян Шкіряк
1 февраля, 2022 вторник
"Чтобы осуществить провокации с силовиками, не нужно 1,5 тыс. "титушек": экс-зам Авакова Шкиряк о предотвращении акции с целью дестабилизации в стране
Зеленський
1 февраля, 2022 вторник
"Не потому, что скоро война": Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.25
    Покупка 28.25
    Продажа 28.52
  • EUR
    Покупка 31.78
    Продажа 32.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
2 февраля
16:07
"Вводит в заблуждение и подстрекает": президент Хорватии обвинил Великобританию в разжигании конфликта между Украиной и Россией
16:07
"Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности
16:06
США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили фонд на 35 млн фунтов для помощи Украине на фоне агрессии РФ
15:52
Инфографика
Олимпиада-2022: Определились первые победители и неудачники Игр в Пекине
15:51
Инфографика
тероборона
Центр Разумкова: 44,9% украинцев готовы взяться за оружие и защищать Украину в случае нового вторжения РФ
15:47
Китайские ученые обнаружили окаменелости цветов возрастом 100 млн лет
15:35
3,5 тыс. грн за сертификат: на Закарпатье СБУ разоблачила врача, которая в соцсетях агитировала прививаться и зарабатывала на подделке COVID-документов
15:27
Денис Шмигаль
Кабмин утвердил договор о зоне свободной торговли с Турцией
15:26
флаг России
PAP: ЕС завершает разработку "огромного пакета санкций" на случай нападения РФ на Украину
15:22
Джо Джойс
Британец, у которого сорвался бой с Усиком, сразится с экс-чемпионом мира
15:14
Норвегия отменила большинство карантинных ограничений, связанных с COVID-19.
15:09
КМДА
Правительство согласовало назначение Алексея Кулебы на должность главы ОГА Киева
15:06
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет и его компании получили официальное уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности
14:58
Дмитрий Песков
У Путина заявили, что Украина "считает возможным нападение на Россию" ради Крыма
14:54
Экс-тренер киевского "Динамо" заявил, что Россия обязана победить Украину в полуфинале Евро-2022
14:51
днр
Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов
14:42
Сергей Кузьминых
Подозреваемый во взяточничестве нардеп-"слуга" Кузьминых попросил исключить его из фракции на время расследования
14:34
"еПоддержка": вакцинированные против COVID-19 украинцы в возрасте от 14 лет смогут получить деньги с 7 февраля
14:25
Порошенко
Петр Порошенко: речь идет не о Трухине, а о полной деградации власти Зеленского
14:15
братья Кличко
Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева
14:14
Инфографика
Олимпиада-2022: министр спорта Гутцайт назвал три вида программы, в которых Украина будет претендовать на медали
14:11
Коронавирус
Разновидность "Омикрона" BA.2 не опаснее оригинального штамма, - ВОЗ
14:09
Румыния заявила о готовности разрешить России проверить свои военные базы на наличие наступательных ракет
14:05
3 февраля в Украину придут снег, дождь и порывистый ветер, – синоптик Наталья Диденко
13:59
В Украине запустят фонд поддержки общин, пострадавших от агрессии РФ
13:53
Эксклюзив
Лебедь прилетел. Как Трухин станет гвоздем в гроб фракции "Слуга народа" и Зеленского
13:41
МН17
"Привлечь виновных к ответственности": Зеленский и премьер Нидерландов договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17
13:26
Зеленский
"Мы делали много разных шагов": Зеленский заявил о стабилизации гривны и успокоении инвесторов и рынков
13:25
"Барселона" даром перехватила звездного форварда "Арсенала"
13:22
Марк Рютте
Единственное решение эскалации - это дипломатия, - премьер Нидерландов пообещал Украине поддержку на фоне агрессии РФ
13:21
PR
SMAS-лифтинг – доступный и безопасный способ вернуть молодость
13:11
Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле 3 февраля, - министр
13:07
По мнению 65% украинцев, войну на Востоке Украины начала Россия, - опрос
13:00
Артур Герасимов
"Европейская Солидарность" обратилась за подписными письмами для внеочередного заседания по Трухину, – Герасимов
12:56
Шмигаль Рютте
Украина и Нидерланды договорились организовать бизнес-миссии для инвесторов
12:55
Промоутер оценил риски, которые несет участие Усика в матче с профессиональными футболистами
12:54
Бабак Тимко III с Харьковщины спрогнозировал, какой будет весна, и выбрал "блюдо-антистресс" для украинцев
12:49
Зеленский
"Поддерживаю реакцию Арахамии и партии": Зеленский о деле нардепа-"слуги" Трухина
12:39
Украинцы, которые пройдут интенсивную военную подготовку, не будут подпадать под призыв с 2024 года, - Резников
12:28
Афганистан
В Афганистане женщин допустили к обучению в университетах
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV