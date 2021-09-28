Вакцинироваться против коронавируса и гриппа можно в один день, - Лапий
Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий заявил, что прививки против гриппа и COVID-19 можно делать в один день
Об этом передает МЗ .
"Вчера мы проголосовали прививки против гриппа проводить в один день с любым интервалом с вакцинами против COVID-19. Это не значит, что завтра это решение будет легитимным. Это наша рекомендация для Минздрава", - отметил Лапий.
По его словам, в случае объединения заболевания гриппом и заболевания коронавирусом риск смерти гораздо выше.
Лапий отметил, что в отношении вакцинации против других инфекционных болезней решено збереты 14-дневный интервал между введением двух различных вакцин.
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