Вакцинироваться или нет. Установлено, что влияет на выбор человека

Специалисты исследовали разные модели поведения людей и выяснили наиболее действенную из них, передает Еспресо.TV .



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По информации BBC News Украина , эта модель учитывает пять психологических факторов.

Доверие: уверенность человека в эффективности и безопасности вакцин и медицинских институтов, их предлагают, а также доверие к власти, которая проводит массовую вакцинацию.

Осознание: считаетли человек болезнь серьезным риском для своего здоровья.

Исследование: желание человека искать информацию о прививках и взвешивать все "за" и "против".

Удобство: легко человеку получить вакцину.

Коллективная ответственность: готовность защитить других, вакцинировавшись самому.

"Конечно, другие факторы тоже есть. Недавнее исследование Оксфордского университета показало, что страх перед иглой является серьезным барьером для почти 10% населения. Но приведенная выше модель охватывает самые распространенные причины колебаний", - отмечается в сообщении.



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