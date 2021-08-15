Вакцинироваться или нет. Установлено, что влияет на выбор человека
Ученые начали изучать сомнения в вакцинации задолго до вспышки пандемии COVID-19
Специалисты исследовали разные модели поведения людей и выяснили наиболее действенную из них, передает Еспресо.TV .
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По информации BBC News Украина , эта модель учитывает пять психологических факторов.
- Доверие: уверенность человека в эффективности и безопасности вакцин и медицинских институтов, их предлагают, а также доверие к власти, которая проводит массовую вакцинацию.
- Осознание: считаетли человек болезнь серьезным риском для своего здоровья.
- Исследование: желание человека искать информацию о прививках и взвешивать все "за" и "против".
- Удобство: легко человеку получить вакцину.
- Коллективная ответственность: готовность защитить других, вакцинировавшись самому.
"Конечно, другие факторы тоже есть. Недавнее исследование Оксфордского университета показало, что страх перед иглой является серьезным барьером для почти 10% населения. Но приведенная выше модель охватывает самые распространенные причины колебаний", - отмечается в сообщении.
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