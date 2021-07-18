Вакцинировано менее 10% украинцев. Это на уровне Африки

Одну дозу получили 34 079 человек, полностью иммунизированы - 16 356 человек, приводит подробности Еспресо.TV .



В течение суток работали:



179 мобильных бригад,



354 пункта вакцинации;



229 центров вакцинации.



"С начала прививочной кампании вакцинировано 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу - 2 638 939 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 061 475 прививок ", - отмечает Министерство здравоохранения Украины.



4 061 475 прививок - это менее 10% населения Украины, если отталкиваться от данных Госкомстата по населению на 1 января 2021 года. Ведомство тогда давало цифру в 41 588 354 человек.



Насколько сильно процент вакцинированного населения Украины отличается от стран Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, можно увидеть на диаграммах и схемах администрируемой Оксфордом общедоступной масштабной базы данных Our World in Data, где есть посвященный вакцинации отдельный большой раздел .



Фактически, состояние вакцинации в Украине, как и в начале кампании по общенациональной бесплатной вакцинации, находится на уровне Африки и значительно ниже Латинской Америки.



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Следует отметить, что, в отличие от России и временно оккупированных территорий , прививки качественными, признанными миром, проверенными, сертифицированными препаратами в Украине абсолютно доступны.



В то же время эксперты говорят о недостаточной осведомленности украинцев в вопросах, связанных с вакцинацией, и отсутствии полноценной государственной информационной работы с населением в этом направлении.



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Сказывается и достаточно сильное в отдельных регионах влияние антивакцинального движения, часть которого "вдохновляется" идеологами из РФ.



По утверждениям эпидемиологов, без надлежаще проведенной летом вакцинации осенью Украина неизбежно будет страдать от вызванной штаммом "дельта" новой мощной волны заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине позволят вакцинировать от COVID-19 детей .





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