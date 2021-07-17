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Вакцинированный глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19

17 июля, 2021 суббота
22:07
Мир

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заболел коронавирусом, несмотря на наличие двух прививок от болезни

Об этом Джавид сообщил в twitter.

По его словам, он получил положительный тест на коронавирус, несмотря на две прививки и полную вакцинацию от болезни.

"У меня было две прививки вакциной и пока мои симптомы очень слабые", - написал Джавид и призвал людей, которые еще не получили прививки, прививаться можно быстрее.

Министр получил положительный тест на коронавирус 17 июля. Сейчас он находится с семьей на самоизоляции дома.

  • Напомним, 26 июня предыдущий министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации в таблоиде The Sun фото его поцелуя с коллегой.
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Великобритания
Коронавирус
COVID-19
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