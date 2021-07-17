Вакцинированный глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заболел коронавирусом, несмотря на наличие двух прививок от болезни
Об этом Джавид сообщил в twitter.
По его словам, он получил положительный тест на коронавирус, несмотря на две прививки и полную вакцинацию от болезни.
"У меня было две прививки вакциной и пока мои симптомы очень слабые", - написал Джавид и призвал людей, которые еще не получили прививки, прививаться можно быстрее.
Министр получил положительный тест на коронавирус 17 июля. Сейчас он находится с семьей на самоизоляции дома.
- Напомним, 26 июня предыдущий министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации в таблоиде The Sun фото его поцелуя с коллегой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное