Вакцинированный глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19

Об этом Джавид сообщил в twitter.

По его словам, он получил положительный тест на коронавирус, несмотря на две прививки и полную вакцинацию от болезни.

"У меня было две прививки вакциной и пока мои симптомы очень слабые", - написал Джавид и призвал людей, которые еще не получили прививки, прививаться можно быстрее.

Министр получил положительный тест на коронавирус 17 июля. Сейчас он находится с семьей на самоизоляции дома.