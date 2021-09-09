Вакцинированным украинцам разрешили въезд в Норвегию и Финляндию

Об этом передает Telegram канал Коронавирус_инфо .

Норвегия и Финляндия разрешили въезд украинском.

Так, въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. В случае его отсутствия необходимо:

▪️ оказать негативное ПЦР-тест (в течение 24 часов);

▪️ пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорта;

▪️ оставаться на карантине в гостинице (10 дней).

В свою очередь, въезд в Финляндию разрешено гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:

▪️ сертификат о полном вакцинацию (вторая доза - 14 дней назад)

▪️ отрицательный ПЦР-тест и сертификат о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительной основания для поездки).

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