Вакцинированные вдвое реже болеют затяжным коронавирусом, - ученые
Ученые Великобритании заявили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность затяжного COVID-19
Об этом сообщает BBC .
Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) полагают, что полностью вакцинированные вдвое реже болеют затяжным коронавирусом.
Ученые проанализировали с декабря 2020-го по июль 2021 года данные более 1 200 000 человек, получивших одну прививку вакциной против коронавируса и 917 504 человек, получивших две дозы вакцины.
Результаты исследования утверждают, что только 0,2%, или 2370 человек, сообщили, что заболели коронавирусом после полной вакцинации.
В группе невакцинированных людей этот показатель составлял около 11%.
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