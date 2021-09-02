Об этом сообщает BBC .

Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) полагают, что полностью вакцинированные вдвое реже болеют затяжным коронавирусом.

Ученые проанализировали с декабря 2020-го по июль 2021 года данные более 1 200 000 человек, получивших одну прививку вакциной против коронавируса и 917 504 человек, получивших две дозы вакцины.

Результаты исследования утверждают, что только 0,2%, или 2370 человек, сообщили, что заболели коронавирусом после полной вакцинации.

Из тех 592 полностью вакцинированных людей, которые подхватили коронавирус, только 31 человек, или 5%, заявили, что имели симптомы "длительного COVID-19" в течение 28 дней или более после сдачи положительного теста. В группе невакцинированных людей этот показатель составлял около 11%. Ученые обнаружили, что некоторые люди более подвержены риску заболеть COVID-19 несмотря на вакцинацию, чем другие, а именно старики и люди, которые живут в малообеспеченных районах. Особенно это касалось людей, которые сделали только одну прививку против коронавируса.

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