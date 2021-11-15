Вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче грн: Зеленский анонсировал программу поддержки экономики
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
"Для того чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, пострадавшим от ковида, государство продолжает как существующие программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов. Один из них заработает в ближайшее время - это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других , а именно креативный, спортивный и транспортный секторы экономики. Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен быстро и удобно, то есть через приложение "Дия", - сказал президент.
За эти средства полностью вакцинированные граждане смогут приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр или другие культурные заведения, или купить билеты для путешествий внутри страны.
Программа стартует 11 декабря. До конца года на нее выделят около 3 млрд грн. Столько средств планируют выделить в начале 2022 года.
"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать более одного месяца, и даст возможность получить средства всем вакцинированным, особенно пенсионерам", - отметил Зеленский.
О деталях развития программы в Офисе президента сообщат впоследствии.
- Напомним, в приложении "Дия" появился COVID-сертификат для людей, выздоровевших после заболевания коронавирусом.
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