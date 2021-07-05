Вакцинировался в апреле: российского омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом, - СМИ
Уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19
Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.
"Уполномоченная по правам человека госпитализированв с диагнозом "коронавирусная инфекция", она находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сказал источник.
По его данным, работа в аппарате Москальковой идет по плану.
Ее 66 лет, в апреле она сделала прививку от коронавируса.
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