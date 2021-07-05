Вакцинировался в апреле: российского омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом, - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Уполномоченная по правам человека госпитализированв с диагнозом "коронавирусная инфекция", она находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сказал источник.



По его данным, работа в аппарате Москальковой идет по плану.



Ее 66 лет, в апреле она сделала прививку от коронавируса.