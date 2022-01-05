Вакцинировала своего ученика: в США арестовали учительницу биологии

Об этом сообщает BBC.



Лаура Руссо ввела дозу ученику у себя дома, несмотря на то, что не имела законного разрешения на уколы или согласия родителей парня. Как пишет издание, 17-летний юноша хотел получить вакцину.



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Пока не известно, как Руссо получила вакцину и какой она марки. При этом вакцина Pfizer-BioNTech – единственный препарат, разрешенный для американцев до 18 лет.



BBC отмечает, что при неправильном введении инъекции могут быть небезопасны. Врачи и лицензированные медицинские работники должны убедиться, что вакцина не является подделкой или срок ее действия не истек. Пациентов также следует спрашивать об истории болезни и следить за их реакцией после прививки.

Напомним, в Украине обновили схемы смешивания вакцин против коронавируса, интервал между прививками составляет 28 дней.