Вакцинировала своего ученика: в США арестовали учительницу биологии
Полиция арестовала школьную учительницу из Нью-Йорка без формального медицинского образования за то, что она ввела ученику вакцину против COVID-19
Об этом сообщает BBC.
Лаура Руссо ввела дозу ученику у себя дома, несмотря на то, что не имела законного разрешения на уколы или согласия родителей парня. Как пишет издание, 17-летний юноша хотел получить вакцину.
Полицейские задержали 54-летнюю учительницу биологии в канун Нового года, ей грозит до четырех лет заключения.
Пока не известно, как Руссо получила вакцину и какой она марки. При этом вакцина Pfizer-BioNTech – единственный препарат, разрешенный для американцев до 18 лет.
BBC отмечает, что при неправильном введении инъекции могут быть небезопасны. Врачи и лицензированные медицинские работники должны убедиться, что вакцина не является подделкой или срок ее действия не истек. Пациентов также следует спрашивать об истории болезни и следить за их реакцией после прививки.
- Напомним, в Украине обновили схемы смешивания вакцин против коронавируса, интервал между прививками составляет 28 дней.
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