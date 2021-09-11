Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от COVID, - Минздрав США
Привитыt от коронавируса лица имеют в 11 раз меньше вероятность умереть в результате заражения
Таковы результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые подчиняются федеральному МЗ Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на вашингтонское издание The Hill передает Еспресо.TV .
"Как мы демонстрируем исследованием pf исследованиям, вакцинация эффективна", - заявила директор CDC Рошель Валенска.
В исследовании было задействовано более 600 тыс. американцев.
Читайте также: В Турции зафиксировали новый COVID-штамм Mu
Кроме того, в 13 штатах также установили, что вакцинированные населения в 10 раз чаще попадает в больницы.
"CDC будет продолжать делать все возможное, чтобы увеличить уровень вакцинации по всей стране, сотрудничая с местными общинами и надежными мессенджерами и предоставляя консультации по вакцинации, чтобы убедиться, что люди имеют информацию, необходимую для принятия обоснованного решения", - подчеркнула Валенского.
- Решением президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в стране внедряется обязательная COVID-вакцинация госслужащих, медиков, врачей и работников предприятий со штатом более чем 100 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное