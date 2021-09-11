Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от COVID, - Минздрав США

Таковы результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые подчиняются федеральному МЗ Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на вашингтонское издание The Hill передает Еспресо.TV .



"Как мы демонстрируем исследованием pf исследованиям, вакцинация эффективна", - заявила директор CDC Рошель Валенска.



В исследовании было задействовано более 600 тыс. американцев.



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Кроме того, в 13 штатах также установили, что вакцинированные населения в 10 раз чаще попадает в больницы.



"CDC будет продолжать делать все возможное, чтобы увеличить уровень вакцинации по всей стране, сотрудничая с местными общинами и надежными мессенджерами и предоставляя консультации по вакцинации, чтобы убедиться, что люди имеют информацию, необходимую для принятия обоснованного решения", - подчеркнула Валенского.

Решением президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в стране внедряется обязательная COVID-вакцинация госслужащих, медиков, врачей и работников предприятий со штатом более чем 100 человек.

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