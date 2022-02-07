Вакцинация раз в два года, бустеры или противогриппозные прививки: Кузин рассказал о вариантах дальнейшей борьбы с COVID-19

Об этом он сообщил в интервью "Фокусу".



"У нас есть подтвержденное финансирование на 2022-2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной. Подписаны контракты с Pfizer Inc. на поставку вакцины в этом и следующем годах. Этих препаратов должно хватить для проведения как базового курса, так и получения бустерной дозы. И у нас не закрывается опция по использованию механизма COVAX", - сказал Кузин.



Он добавил, что в перспективе можно говорить о том, что вакцинация против COVID-19 перейдет на коммерческие рельсы, однако спрогнозировать временные рамки этого крайне сложно.



По словам главного санврача, в дальнейшем есть три возможных варианта проведения вакцинации против коронавирусной болезни.



Один из них – разработка универсальной вакцины, которая будет охватывать все возможные штаммы, и вакцинация примерно раз в два года. Второй вариант – использование специфических бустеров.



"Другими словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же Омикрон, то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое. Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты", – отметил Кузин.



Третий вариант прививки против COVID-19 будет являться условным компонентом противогриппозной вакцины. Она будет рекомендована для использования перед началом эпидемического подъема ОРВИ.

Напомним, в Украине сократили продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19 с десяти до пяти дней.