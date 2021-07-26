Вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет в Греции начнется в августе

Об этом сообщает The Guardian .



По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, с начала августа в стране позволят вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.



Прививки не будут обязательными для детей, впрочем министр призвал всех граждан страны не игнорировать предложение от Минздрава. В частности, около 30 тыс. приглашений уже были направлены подросткам в возрасте от 15 до 17 лет.



Греция ввела более 10 млн доз вакцин, примерно половина населения полностью вакцинирован.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb