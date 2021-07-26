Вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет в Греции начнется в августе
Министерство здравоохранения Греции объявило о начале вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет с августа
Об этом сообщает The Guardian .
По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, с начала августа в стране позволят вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Прививки не будут обязательными для детей, впрочем министр призвал всех граждан страны не игнорировать предложение от Минздрава. В частности, около 30 тыс. приглашений уже были направлены подросткам в возрасте от 15 до 17 лет.
Греция ввела более 10 млн доз вакцин, примерно половина населения полностью вакцинирован.
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