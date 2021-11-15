Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19
В Швейцарии британская компания Emergex проведет клинические испытания вакцины от COVID-19 в виде пластыря с микроиглами
Об этом сообщает The Guardian .
Компания Emergex разработала пластырь с микроиглами, который сможет обеспечить более длительный иммунитет от коронавируса, чем обычная вакцина.
Такой пластырь вводит Т-клетки (это лимфоциты, играющие центральную роль в осуществлении клеточного специфического иммунного ответа), убивающих зараженные клетки в организме сразу после инфицирования. Это предотвращает распространение вирусных молекул в организме.
Разница между пластырем и обычными вакцинами такова: вакцина помогает организму выработать антитела, которые прилипают к вирусу и останавливают инфицирование клеток им. Количество антител с течением времени уменьшается, поэтому нужно делать дополнительные прививки. Т-клетки из пластера находят и уничтожают инфицированные клетки.
Также преимущество пластыря в том, что его можно хранить до трех месяцев при комнатной температуре.
Первые испытания на людях проведут в Лозанне с участием 26 человек. Они получат высокие и низкие дозы экспериментальной вакцины с 3 января.
Промежуточные результаты ожидают уже в июне 2022 года.
Однако отмечается, что такой вид прививки от Emergex будет доступен не раньше 2025 года. Другие COVID-вакцины разработали через несколько месяцев, поскольку была чрезвычайная ситуация. Сейчас её нет, поэтому испытания будут проводить в обычном ритме.
- Как сообщалось ранее, в Великобритании начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины людей от 40 до 49 лет.
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