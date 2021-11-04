Вакцина ВПЧ может предотвращать рак шейки матки в 90% случаев
Ученые из Британии рассказали об "историческом открытии"
Вакцина вируса папилломы человека (ВПЧ) может уменьшить количество случаев рака шейки матки на 90%, сообщает BBC .
В британском Cancer Research UK (благотворительная организация, занимающаяся исследованиями рака, – Ред.) утверждают, что вакцина способна спасать жизнь. Рак шейки матки на четвертом месте среди самых частых онкологических заболеваний среди женщин и становится причиной около 300 тыс. смертей каждый год.
Почти все случаи рака шейки матки возникают вследствие распространения вируса, поэтому ученые надеются, что вакцина сможет эффективно предотвращать болезнь.
Отмечается, что вакцинированным можно будет делать гораздо меньше диагностических тестов.
Более 100 стран мира уже начали использовать вакцину. В ВОЗ заявили, что планируют навсегда покончить с раком шейки матки.
В Великобритании девушек начали вакцинировать в возрасте от 11 до 13 лет с 2008 года, а с 2019 – и парней. С тех пор авторы исследования следили за состоянием вакцинированных и обнаружили уменьшение количества предраковых образований и снижение количества случаев рака шейки матки на 87%.
Всего в исследовании утверждают, что программа ВПЧ-вакцинации предотвратила около 450 случаев рака и 17 200 предраковых заболеваний.
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