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Вакцина против обезьяньей оспы от датской Bavarian Nordic получила одобрение ЕС

25 июля, 2022 понедельник
16:14
Медицина

Датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic сообщила, что Европейская комиссия дала разрешение на продажу ее вакцины Imvanex для защиты от обезьяньей оспы

Об этом сообщает Reuters.

Одобрение поступило сразу через день после того, как ВОЗ назвал обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией и опубликовало "предупреждение высокого уровня".


"Наличие одобренной вакцины может значительно повысить готовность наций к борьбе с новыми болезнями, но только благодаря инвестициям и структурированному планированию биологической готовности", - сказал генеральный директор компании Пол Чаплин.

Сейчас это единственная вакцина, одобренная для профилактики болезни в Соединенных Штатах и Канаде, однако в ЕС пока лекарства одобрены только для лечения.
При этом компания поставила вакцину в несколько стран Европы во время нынешней вспышки оспы для так называемого использования "не по назначению".

Как говорится в заявлении Bavarian Nordic, одобрение действительно во всех странах-членах Европейского Союза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Компания отметила, что разработка Imvanex стала возможной благодаря значительным инвестициям правительства США за последние два десятилетия.


Кроме того, цена акций Bavarian выросла на 122% за последние три месяца из-за большого спроса на вакцину против обезьяньей оспы.

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