Об этом сообщает Reuters.

Одобрение поступило сразу через день после того, как ВОЗ назвал обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией и опубликовало "предупреждение высокого уровня".



"Наличие одобренной вакцины может значительно повысить готовность наций к борьбе с новыми болезнями, но только благодаря инвестициям и структурированному планированию биологической готовности", - сказал генеральный директор компании Пол Чаплин.

Сейчас это единственная вакцина, одобренная для профилактики болезни в Соединенных Штатах и Канаде, однако в ЕС пока лекарства одобрены только для лечения.

При этом компания поставила вакцину в несколько стран Европы во время нынешней вспышки оспы для так называемого использования "не по назначению".

Как говорится в заявлении Bavarian Nordic, одобрение действительно во всех странах-членах Европейского Союза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Компания отметила, что разработка Imvanex стала возможной благодаря значительным инвестициям правительства США за последние два десятилетия.



Кроме того, цена акций Bavarian выросла на 122% за последние три месяца из-за большого спроса на вакцину против обезьяньей оспы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb