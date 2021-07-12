Вакцина Pfizer стала доступна в центрах массовой вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).



"Антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля. Следовательно, Минздрав решил сделать ее доступной для широкой общественности.



Кроме того, добавили в ведомстве, в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов прививок, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac BioNTech, поставляемой в однодозних флаконах и которая не требует низких температур, что делает ее удобной для использования в следующих пунктах.



По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, по последним данным вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.



В ведомстве также напомнили, что в центрах массовой вакцинации, которых в Украине сейчас более 200, прививают всех желающих. Приоритет отдается пожилым людям и группам риска. Граждане, получившие первую прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или пунктах прививок. Также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой же вакцины любого производителя.



Мобильные бригады прививают организованные коллективы вакциной Comirnaty / Pfizer, целевые группы по 3-4 этапов вакцинации CoronaVac / Sinovac и второй дозой вакцины AstraZeneca. Они также прививают маломобильных групп населения вакциной CoronaVac / Sinovac.



По данным Минздрава, по состоянию на 12 июля страна уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac / Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty / Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей .

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