Вакцина Pfizer на 90% эффективна против коронавируса у подростков - ученые
COVID-вакцина компании Pfizer на 90% эффективная среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет
Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что исследование израильской компании Clalit, Гарвардского университета и Бостонской детской больницы, основанное на анализе данных почти 200 тыс. подростков, показало, что у тех, кто получил прививку вероятность заражения коронавирусом ниже на 90%
Сообщается, что исследование проводилось в то время, когда штамм "Дельта" был доминантным штаммом коронавируса в Израиле. Поэтому исследователи пришли к выводу, что вакцина столь же эффективна против мутаций, как и против других штаммов.
"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективна в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании.
Так, подростки, вакцинированные в период с 8 июня по 14 сентября, имели на 59% меньше шансов заразиться коронавирусом, чем подростки из непривитой контрольной группы, через две недели после получения первой дозы и на 57% реже проявляли симптомы COVID-19. А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно.
- Напомним, в Украине скоро могут принять решение о вакцинации от коронавируса детей от 14 лет.
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