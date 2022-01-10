Вакцина от штамма "Омикрон" будет готова в марте, – гендиректор Pfizer
Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина, направленная на штамм "Омикрон", будет готова в марте 2022 года, производство первых доз уже началось
Об этом передает CNBC .
"Эта вакцина будет готова в марте", – сказал Бурла.
Гендиректор Pfizer подчеркнул, что этот препарат направлен не только на "Омикрон", но и другие штаммы, которые сейчас циркулируют. Бурла отметил, что пока неизвестно, как будут использовать эту вакцину. Однако, по его словам, у Pfizer будет готово определенное количество доз, которые в случае необходимости отправят по требованию правительств разных стран.
"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет гораздо лучше защитить, особенно от инфекций", - сказал Бурла.
Издание передает, что согласно исследованию Великобритании вакцины Pfizer и Moderna через 20 недель после второй дозы эффективны лишь на 10% в предотвращении симптоматического заболевания от "Омикрона". Однако первые две дозы вакцины все еще обеспечивают защиту от тяжелого течения болезни.
В то же время исследование показало, что бустерная доза эффективна на 75%.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной в ближайшие три месяца, однако организация уже видит конец пандемии.
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