Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител, чем CoronaVac, - ученые
В Гонконге провели исследование людей, вакцинированных Pfizer и CoronaVac
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на медицинское издание The Lancet .
Ученые отмечают, что хотя обычно большее количество антител означает большую защиту в краткосрочной перспективе, до сих пор неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой.
В исследовании принимали участие почти 1,5 тыс. медиков Гонконга.
У тех, кто получил Pfizer, уровень антител вырос после каждой дозы. В среднем количество антител было в 10 раз больше, чем у тех, кого прививали CoronaVac.
В то же время ученые отмечают, что нужно вакцинироваться любым препаратом, потому что любая защита лучше, чем ничего.
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