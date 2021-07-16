Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител, чем CoronaVac, - ученые

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на медицинское издание The Lancet .



Ученые отмечают, что хотя обычно большее количество антител означает большую защиту в краткосрочной перспективе, до сих пор неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой.

В исследовании принимали участие почти 1,5 тыс. медиков Гонконга.



У тех, кто получил Pfizer, уровень антител вырос после каждой дозы. В среднем количество антител было в 10 раз больше, чем у тех, кого прививали CoronaVac.

В то же время ученые отмечают, что нужно вакцинироваться любым препаратом, потому что любая защита лучше, чем ничего.