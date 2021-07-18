Вакцина Moderna впервые прибыла в Украину

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ сообщает Еспресо.TV .



"ВОЗ приветствует первую доставку вакцины Moderna через механизм COVAX в Украину. Эта вакцина широко используется в США и других странах", - подчеркнул представитель ВОЗ и глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.



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Вакцины Moderna из этой партии предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов, отмечает в свою очередь МОЗ Украины.



Справка



Moderna - это мРНК-вакцина.



Ее следует перевозить и хранить только при температуре от -50 °C до -15 °C.



Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.

Напомним, антикоронавирусный препарат Moderna, как утверждают его производители, действенно защищает от индийского штамма COVID-19 (он же штамм "дельта") .