Вакцина Moderna впервые прибыла в Украину
Детский фонд Организации Объединенных Наций впервые доставил в Украину вакцину от коронавируса американской компании Moderna. Речь идет о 2 млн доз
Об этом со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ сообщает Еспресо.TV .
"ВОЗ приветствует первую доставку вакцины Moderna через механизм COVAX в Украину. Эта вакцина широко используется в США и других странах", - подчеркнул представитель ВОЗ и глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
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Вакцины Moderna из этой партии предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов, отмечает в свою очередь МОЗ Украины.
Справка
Moderna - это мРНК-вакцина.
Ее следует перевозить и хранить только при температуре от -50 °C до -15 °C.
Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.
- Напомним, антикоронавирусный препарат Moderna, как утверждают его производители, действенно защищает от индийского штамма COVID-19 (он же штамм "дельта") .
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