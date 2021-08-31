Вакцина Johnson&Johnson против ВИЧ-инфекции не прошла вторую фазу испытаний

Об этом сообщает Reuters .

В испытаниях участвовали 2600 женщин, проживающих в пяти странах ЮАР, где было обнаружено 60% новых случаев заражения в прошлом году. 63 участника, которые получили плацебо, и 51, которые получали вакцину - заразалися ВИЧ-инфекцией. Сейчас эффективность препарата составляет 25,2%, однако компания продолжит исследования.

Johnson & Johnson продолжит изучать эффективность вакцины среди мужчин, имевших половые контакты с другими мужчинами, или же трансгендерами.



Испытания проходят на территории Северной и Южной Америки и Европы и завершатся в марте 2024 года.