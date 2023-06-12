ВАКС заочно арестовал обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Трубицына и взыскал почти 10 млн грн залога
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал депутата Киевского совета Владислава Трубицына, обвиняемого во взяточничестве, и взыскал в бюджет 9,88 миллиона гривен залога
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .
"12 июня 2023 года коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и взыскала в доход государства 9,886 млн грн залога из депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что суд изменил меру пресечения для Владислава Трубицына на содержание под стражей.
После задержания встанет вопрос о применении этой меры пресечения.
Кроме того, суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора и принял решение осуществлять специальное судебное производство без участия обвиняемого.
Что известно о деле Трубицына
9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета и других разоблаченных на взятке в 1,26 млн грн задержали за разрешение на работу МАФов.
11 февраля того же года ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Также Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще один подозреваемый был арестован с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.
14 февраля 2022 года НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным. В бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "вне кулис" организации торговли в столице.
18 февраля прошлого года главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил , что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.
22 февраля депутат Киевсовета, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа", пока продолжается следствие.
12 октября 2022 года ДБР направило в суд дело Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн.
31 мая журналисты "Схем" сообщили , что разоблаченный на взятке бежавший за границу киевский депутат Владислав Трубицын смог выехать из Украины с помощью письма от главы военной разведки Кирилла Буданова.
Представители Сил спецопераций в комментарии "Схемам" заявили, что Буданов подписал письмо на выезд Трубицына по просьбе ССО.
5 июня Высший антикорсуд объявил депутата Киевсовета Владислава Трубицына, подозреваемого в коррупции, в международный розыск.
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