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ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского

7 декабря, 2022 среда
12:23
Криминал

Бывший политик обвиняется в организации схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

7 декабря следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины VIII созыва Александру Грановскому, обвиняемому организатору преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99, государстве) на сумму 93,3 млн гривен.

"После задержания обвиняемого, который находится в международном розыске, и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения", – говорится в сообщении.

Прокуроры САП и детективы НАБУ в рамках досудебного расследования установили, что в марте – декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод". В результате "ОПЗ" недополучил доходы на сумму около 93,3 млн гривен.

Среди подозреваемых заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также организатор этой схемы – народный депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Указывается. что должности подозреваемых указаны к моменту совершения преступления.

Досудебное расследование продолжается.

  • Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Александра Грановского.

  • НАБУ и САП задержали 5 декабря "серых кардиналов" украинских властей, по данным многих источников - Борис Кауфмана и Александра Грановского (Боруховича).

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