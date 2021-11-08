ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны времен Януковича Дмитрия Саламатина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"ВАКС заочно арестовал Саламатина, подозреваемого в растрате средств", - сказал собеседник издания.



Кроме того, в САП сообщили о заочном аресте одного из экс-руководителей "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова.

Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23,87 млн.

По версии следствия они заключили агентское соглашение с офшорной компанией General Dynamics Ltd. Компания помогала подписывать договоры с министерством обороны Казахстана.

В итоге компания не выполнила своих обязательств, но деньги получила.