ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны времен Януковича Дмитрия Саламатина
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра времен президентства Виктора Януковича Дмитрия Саламатина
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
"ВАКС заочно арестовал Саламатина, подозреваемого в растрате средств", - сказал собеседник издания.
Кроме того, в САП сообщили о заочном аресте одного из экс-руководителей "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова.
Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23,87 млн.
По версии следствия они заключили агентское соглашение с офшорной компанией General Dynamics Ltd. Компания помогала подписывать договоры с министерством обороны Казахстана.
В итоге компания не выполнила своих обязательств, но деньги получила.
- Напомним, Дмитрию Саламатину сообщили о подозрении в марте 2019 года. Ему инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
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