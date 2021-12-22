ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета: его подозревают в растрате 136 млн грн

Об этом заявили в НАБУ.



"Следователь судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе "ПриватБанка" меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.



Решение об аресте Александра Дубилета было вынесено без его участия, поскольку бывший глава правления "ПриватБанка" более полугода находится в международном розыске.



Ему инкриминируют растрату средств "ПриватБанка". Он - один из пяти подозреваемых по этому делу и сразу по двум эпизодам: растрате более 136 млн грн через "схемы" страховых выплат и так называемой аккредитивной сделки, из-за которой "ПриватБанк" потерял $314,9 млн.



Всего через эти мошеннические "схемы" вывели 8,3 млрд грн.



Как сообщают в ВАКС, следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления.

15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

22 февраля экс-главе правления ПриватБанка Дубилета, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главе правления ПриватБанка Дубилета.

Дубилет заявил, что правоохранительные органы имеют сведения о его местонахождении .

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета.

В июле 2021 апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.

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