ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета: его подозревают в растрате 136 млн грн
22 декабря Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета
Об этом заявили в НАБУ.
"Следователь судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе "ПриватБанка" меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Решение об аресте Александра Дубилета было вынесено без его участия, поскольку бывший глава правления "ПриватБанка" более полугода находится в международном розыске.
Ему инкриминируют растрату средств "ПриватБанка". Он - один из пяти подозреваемых по этому делу и сразу по двум эпизодам: растрате более 136 млн грн через "схемы" страховых выплат и так называемой аккредитивной сделки, из-за которой "ПриватБанк" потерял $314,9 млн.
Всего через эти мошеннические "схемы" вывели 8,3 млрд грн.
Как сообщают в ВАКС, следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления.
- 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.
- 22 февраля экс-главе правления ПриватБанка Дубилета, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
- 29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главе правления ПриватБанка Дубилета.
- Дубилет заявил, что правоохранительные органы имеют сведения о его местонахождении .
- Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета.
- В июле 2021 апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.
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