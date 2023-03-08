ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка за взятку экс-главе ДФС
ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, подозреваемого в предоставлении 722 млн грн взятки экс-главе ДФС Роману Насирову
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"7 марта 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ДФС Украины. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ДФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн", – добавили в САП.
Сам Бахматюк, комментируя избрание ему меры пресечения, назвал это "грубым нарушением международного права".
"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", - цитирует Бахматюка пресс-служба Укрлендфарминга.
Владелец агрохолдинга заявил, что НАБУ пытается уничтожить его бизнес.
- 18 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили подозрение экс-главе ДФС Насирову и бизнесмену Бахматюку за злоупотребление более чем на 700 млн гривен.
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