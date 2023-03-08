ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка за взятку экс-главе ДФС

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"7 марта 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ДФС Украины. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ДФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн", – добавили в САП.

Сам Бахматюк, комментируя избрание ему меры пресечения, назвал это "грубым нарушением международного права".

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", - цитирует Бахматюка пресс-служба Укрлендфарминга.

Владелец агрохолдинга заявил, что НАБУ пытается уничтожить его бизнес.