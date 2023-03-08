Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка за взятку экс-главе ДФС

ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка за взятку экс-главе ДФС

8 мартa, 2023 среда
13:10
Криминал

ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, подозреваемого в предоставлении 722 млн грн взятки экс-главе ДФС Роману Насирову

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"7 марта 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ДФС Украины. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ДФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн", – добавили в САП.

Сам Бахматюк, комментируя избрание ему меры пресечения, назвал это "грубым нарушением международного права".

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", - цитирует Бахматюка пресс-служба Укрлендфарминга.

Владелец агрохолдинга заявил, что НАБУ пытается уничтожить его бизнес.

  • 18 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили подозрение экс-главе ДФС Насирову и бизнесмену Бахматюку за злоупотребление более чем на 700 млн гривен.
Новости
Украина
НАБУ
Читайте также:
Цінь Ган
7 мартa, 2023 вторник
Китай ответил на предупреждение США о недопустимости поставок оружия РФ
Український Воїн
7 мартa, 2023 вторник
Это его глаза, голос и то, как он курил: украинка узнала в расстрелянном россиянами военном своего брата, - СМИ
Верховна Рада
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.16
    Покупка 38.16
    Продажа 39.02
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
8 мартa
14:09
OPINION
Грузия: Революция роз-2?
13:59
Россияне на оккупированных территориях угрожают лишить соцпомощи жителей, которые не оформят паспорта РФ, – ЦНС
13:36
ООН: власть талибов в Афганистане ввела самые большие репрессии в мире против женщин
13:35
СИЗО Ростов
В симферопольском СИЗО нашли еще одного похищенного украинца, – Крымская правозащитная группа
13:23
Эксклюзив
Крым
Нет вариантов для наступления россиян на Лиман в ближайшее время, – военный эксперт Коваленко
13:22
В Бердянске оккупанты ходят по домам семей, которые не отдали детей в российские школы, - ЦНС
13:13
"Это было бы комплиментом, но это не мы": Резников отрицает причастность Украины ко взрывам на российских газопроводах
13:00
Украина получит 21 танк Leopard от Германии и Португалии до конца марта, - министр обороны ФРГ Писториус
12:52
Китай анализирует ход войны в Украине и изучает, как противодействовать Javelin и сбивать спутники Starlink, - Reuters
12:42
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 2–8 марта. Защитники Бахмута выстраивают новую линию защиты в городе
12:35
СБУ разоблачила схему частной компании, пытавшейся похитить государственный газ на 100 млн грн
12:27
Власть Киева рассмотрит петицию о сокращении комендантского часа в столице
12:23
Обновлено
Обстрелы Донетчины: атакованы дома, школа и коксохимический завод
12:21
Иран тайком передал России 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов, - Sky News
12:04
OPINION
Как обеспечить экономический рост в условиях войны
12:03
Россия убрала все ракетоносители из Черного и Азовского морей
11:57
G7 поздравила Кривоноса с назначением главой НАБУ: работа учреждения должна быть свободна от политического вмешательства
11:51
Оккупанты снесли многоэтажку в Мариуполе, в подвале которой было 200 тел погибших, — Андрющенко
11:48
Резников заявил, что Украине нужно в 4 раза больше снарядов, чем предлагает Европа
11:42
Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab со своими деталями, - Reuters
11:39
Эксклюзив
Российские власти убедили людей, что их величие - в праве на возможность уничтожать соседей, - аналитик Бурковский
11:37
Экс-тренер национальной команды Украины раскритиковал Петракова за вызов игроков из РФ в сборную
10:46
В энергосистеме зафиксирован профицит мощности, ситуация со светом будет стабильной при отсутствии новых атак, – Укрэнерго
10:39
Эксклюзив
Молодежь восприняла законопроект об иноагентах как месседж от власти, что она может превратить Грузию в РФ, - политолог Васадзе
10:21
Эксклюзив
Ночью ВСУ уничтожили два вражеских "шахеда", - Игнат
10:15
Инфографика
Курс валют на 8 марта: цена доллара и евро в обменниках
10:09
OPINION
"Казус 8 марта": украинцев готовят к демократии из "Колхоза животных"
10:05
Лучший футболист Грузии поддержал протесты в стране
10:00
В селе на Херсонщине сдетонировала российская взрывчатка, ранен местный житель
09:50
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия сейчас в решающей фазе исчерпания возможностей в Донецкой области, - Згурец
09:47
Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев
09:37
Война в Украине начнет сходить на нет, до конца года мы начнем входить в фазу дипломатии, - экс-директор совбеза США по делам Европы Виндман
09:37
Обновлено
В Грузии задержаны 66 протестующих под зданием парламента, оппозиция анонсировала новые митинги
09:21
Пентагон
Бюджет Пентагона в следующем году получит рекордную сумму на закупку вооружения, - Bloomberg
09:18
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 464 ребенка, более 900 ранены
09:02
Британская разведка указала на дилемму РФ после неудачного штурма Угледара
08:31
За сутки враг 61 раз обстрелял Херсонщину, выпустив более 300 снарядов
08:15
Инфографика
На фото потери россиян
Потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 155 тыс. погибшими, - Генштаб
08:07
OPINION
Требуется системное наказание за совершение системного зла
07:59
Россияне тяжелой артиллерией обстреляли громаду на Днепропетровщине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV