Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Решение было принято 7 апреля.

"Депутат освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - объяснили в суде.

Дело поступило в суд в декабре 2022 года, а декларацию подозреваемый подал в марте 2021 года. В ВАКС объяснили, что если наказание, предусмотренное статьей, менее строгое, чем ограничение свободы, то срок давности составляет два года, а они уже прошли.