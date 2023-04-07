ВАКС закрыл производство против нардепа Волынца, подозреваемого в недостоверном декларировании
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против нардепа от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца по обвинению в недостоверном декларировании
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Решение было принято 7 апреля.
"Депутат освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - объяснили в суде.
Дело поступило в суд в декабре 2022 года, а декларацию подозреваемый подал в марте 2021 года. В ВАКС объяснили, что если наказание, предусмотренное статьей, менее строгое, чем ограничение свободы, то срок давности составляет два года, а они уже прошли.
- О подозрении во внесении недостоверных сведений в э-декларацию за 2020 год народному депутату сообщили 17 ноября 2022 года. Общая стоимость неотраженных активов составила 1,79 млн гривен.
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