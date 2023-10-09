ВАКС закрыл дело "Роттердам+": САП обжалует решение в суде

Об этом сообщили в пресс-центре САП.

Отмечается, что закрытие дела произошло по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК РФ по истечении срока досудебного расследования.

Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

В то же время прокурор САП не согласен с таким решением суда. Его обжалуют в суде апелляционной инстанции.

Что известно о деле так называемой формулы Роттердам+

Дело "Роттердам+" касается обвинения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и руководителей государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергорынок" в нанесении ущерба потребителям электроэнергии более чем на 40 млрд грн. По версии следствия, они утвердили и применили незаконную методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая предусматривала учет затрат на импорт угля из порта Роттердам, независимо от того, фактически ли такой импорт происходил. Это привело к искусственному завышению цены на электроэнергию и чрезмерному обогащению частных компаний, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

Дело расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) с марта 2017 года. За это время дело было несколько раз закрыто и возобновлялось.

Дело "Роттердам+" является одним из самых скандальных и богатых коррупционных производств в Украине, которое оказывает значительное влияние на энергетический сектор и социально-экономическое положение граждан. Справедливый и открытый судебный процесс по этому производству является необходимым условием деолигархизации страны и защиты государственных интересов.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн ущерба.

Старший группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.

18 ноября 2020 года расследование дела Роттердам+ было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.

В мае 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз .

Уже в сентябре 2022 года НАБУ завершило расследование первого эпизода дела. А в октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 15 причастным к введению и действию формулы "Роттердам+". 16 января этого года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению этих 15 человек.

В то же время 3 октября высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество трех бывших чиновников, проходящих обвиняемыми по делу "Роттердам+".