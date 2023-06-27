Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Речь идет о продукции, которую российское конструкторское бюро передало государственному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета Ан-140-100 по договору 2010 года. Стоимость продукции - 4 022 614, 46 доллара.

В июне Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкции к российскому ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Это одна из ведущих компаний России по разработке авиационной техники, которая занимается созданием, гарантийным и сервисным обслуживанием техники гражданского и военного назначения. В частности, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, которые Россия использует в боях против Украины.

Отметим, что это решение первой инстанции. В течение 5 дней можно подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.