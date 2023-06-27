ВАКС взыскал с российского авиапроизводителя активы более чем на $4 млн, которые передали ГП "Антонов"
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и взыскал с российского проектно-конструкторского бюро "Авиационный комплекс им. Ильюшина" продукцию стоимостью свыше $4 млн
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Речь идет о продукции, которую российское конструкторское бюро передало государственному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета Ан-140-100 по договору 2010 года. Стоимость продукции - 4 022 614, 46 доллара.
В июне Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкции к российскому ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Это одна из ведущих компаний России по разработке авиационной техники, которая занимается созданием, гарантийным и сервисным обслуживанием техники гражданского и военного назначения. В частности, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, которые Россия использует в боях против Украины.
Отметим, что это решение первой инстанции. В течение 5 дней можно подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.
- Напомним, 29 марта 2022 года гендиректор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков отстранен от должности. С этого времени шло расследование.
- 9 марта 2023 г. правоохранители задержали экс-гендиректора ГП "Антонов" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле - суд арестовал их на два месяца. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Вместе с тем проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов.
- 5 апреля бывшему генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову сообщили о подозрении в халатности, в результате которой уничтожили "Мрию".
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