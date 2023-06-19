Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Суд учел доводы, приведенные прокурором САП, и принял решение изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога", – говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 17 августа 2023 года. Если подозреваемый внесет залог, на него будет возложен ряд обязательств:

прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;

не отлучаться из Львова без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы Государственной миграционной службы все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, предоставляющие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Подробности дела

Как рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, летом 2022 года Кабмин выделил около 1,41 млрд грн Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины для обеспечения населения теплом зимой. По информации следствия, в то же время предприниматель предложил заместителю министра закупить передвижные котельные установки по процедуре прямых договоров, поскольку речь шла о срочных закупках материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Предприниматель, задействовав к реализации схемы еще двух человек, подготовил предложение для министерства с ценами на 25-30% выше рыночных. В то же время была создана видимость, что такая стоимость обоснована, поскольку предприниматель привлек подконтрольные ему компании, которые предлагали подобное оборудование еще более высокой ценой.

Следователи утверждают, что замминистра за неправомерную выгоду согласился на предложение предпринимателя.

21 января 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

22 января Кабмин уволил Василия Лозинского с должности. В тот же день в НАБУ рассказали подробности задержания – подтвердили, что Лозинского подозревают в получении взятки $400 тыс. Вместе с тем было сообщено о подозрении еще четырем участникам преступной группы – доверенному лицу замминистра, предпринимателю и двум его сообщникам.

24 января ВАКС арестовал организатора по делу о взятке Лозинскому с правом внесения залога 100 млн грн. В тот же день Лозинского отправили под круглосуточный домашний арест

17 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взяла под стражу эксзамминистра развития громад с возможностью внести залог в размере 50 млн грн.

На заседании 17 марта ВАКС изменил меру пресечения Лозинскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест А в апреле мера пресечения была изменена на 9,93 млн гривен залога. Подозреваемый не оплатил залог, поэтому меру пресечения пересмотрели.