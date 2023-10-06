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ВАКС внес изменения в меру пресечения экс-главе Нафтогазу Коболеву

6 октября, 2023 пятница
13:51
Криминал Андрей Коболев

6 октября судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила меру пресечения экс-главе Нафтогаза Андрею Коболеву, но внесла изменения в обязанности

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.

На заседании ВАКС 6 октября судья приняла решение о продлении меры пресечения Коболеву, который обязуется прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду, сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу.

В то же время, суд отменил запрет Коболеву без разрешения покидать страну. Однако экс-глава Нафтогаза не сможет уехать за границу, поскольку его паспорт находится в миграционной службе.

Что известно о деле Коболева

19 января 2023 г. представители НАБУ и САП сообщили Андрею Коболеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн.).

1 марта Апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн . Однако 7 марта пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Коболев не внес залог. 7 марта Коболев заявил , что НАБУ требует увеличить сумму залога с 229 млн грн до 365 млн. Он также отметил, что уже внес 106 млн гривен залога.

14 марта Высший антикоррупционный суд обязал экс-главу Нефтегаза Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 млн гривен.

6 апреля НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев. НАБУ начало новое расследование передачи 305 млн куб. м государственного газа фиктивной фирме в 2020 году.

12 апреля следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины". 14 апреля ВАКС не удовлетворил повторное ходатайство детективов НАБУ. Того же 14 апреля НАБУ сообщило о завершении расследования по Коболеву.

9 августа меру пресечения Коболеву продлили еще на два месяца.

ВАКС на заседании 25 сентября принял решение снизить сумму залога для экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Украина
Нафтогаз
корупція в Україні
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