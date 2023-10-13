ВАКС утвердил соглашение прокурора с адвокатом, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда разоблачили на взятке $2,7 млн

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

Суд признал адвоката Олега Горецкого виновным в помощи предоставить взятку должностному лицу, занимающему важную должность, и в обеспечении этого должностным лицом в пользу предлагавшего деньги, а также в пользу третьего лица.

"12 октября 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда САП и НАБУ уличили на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды", - говорится в заявлении.

Это квалифицируется как уголовное правонарушение за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Согласно решению суда, Горецкому был назначен пятилетний срок лишения свободы без конфискации имущества. Однако он был освобожден от исполнения назначенного наказания с испытательным сроком в три года.

Согласно соглашению с САП, адвокат должен сотрудничать с обвинением, давать показания и перечислить 21 млн гривен на спецсчет Фонда United 24 для проекта "Армия дронов". Также средства, конфискованные во время расследования (около 29 млн гривен), будут перечислены в поддержку Вооруженных Сил Украины. Дополнительно будет конфисковано 350 тысяч долларов.

Что известно о деле

15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экспредседателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. Позже ВАКС также избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого , которого считают соучастником дела Князева.

Уже 23 мая НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. А 26 мая в Киеве на заседании пленума Верховного Суда избрали нового председателя Верховного Суда.

31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву, его оставили под стражей.

Позже, 11 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Его будут содержать под стражей до 8 сентября.

5 сентября стало известно, что Князеву снизили размер залога с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен.

6 сентября Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-главы Верховного суда Всеволода Князева до 16 октября. Ему разрешено заплатить залог в размере 55 млн. грн.

26 сентября Апелляция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 26 сентября оставила экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 до 45 млн. гривен.

3 октября САП и НАБУ завершили досудебное расследование дела против бывшего председателя Верховного суда. Его действия квалифицировали как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.