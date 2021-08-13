ВАКС решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн дохода от "жомовой ямы"
13 августа Высший антикоррупционный суд признал 1,2 млн грн активов, задекларированных нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой необоснованными и постановил взыскать их в пользу государства
Об этом рассказывает пресс-служба САП.
В САП подчеркнули, что 13 августа был удовлетворен первый иск о гражданской конфискации в связи с декларированием.
"13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.Н. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн грн, принадлежащих народному депутату Украины и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства", - говорится в сообщении.
ВАКС признал деньги, указанные нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в декларации, полученными противоправным образом.
Читайте также: Из-за сдачи в аренду чужой жомовой ямы у Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн
"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", - отметили в САП.
Напомним, в 2020 году журналисты Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн якобы за сдачу в аренду поросшей сорняками жомовой ямы. В 2020 году Кива перестал указывать ее в декларации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное