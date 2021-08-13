ВАКС решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн дохода от "жомовой ямы"

Об этом рассказывает пресс-служба САП.



В САП подчеркнули, что 13 августа был удовлетворен первый иск о гражданской конфискации в связи с декларированием.



"13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.Н. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн грн, принадлежащих народному депутату Украины и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства", - говорится в сообщении.



ВАКС признал деньги, указанные нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в декларации, полученными противоправным образом.



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"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", - отметили в САП.



Напомним, в 2020 году журналисты Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн якобы за сдачу в аренду поросшей сорняками жомовой ямы. В 2020 году Кива перестал указывать ее в декларации.



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