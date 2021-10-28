ВАКС разрешил заочное расследование в отношении Дубилета по делу ПриватБанка
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил заочное расследование в отношении бывшего главы правления ПриватБанка
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Согласно сообщению, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования in absenthia (в отсутствие – ред.) относительно бывшего председателя правления ПриватБанка. Это решение не подлежит обжалованию.
Отмечается, что такое решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.
В пресс-службе напомнили, что в ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,9 млн грн в пользу страховой компании, связанной с банком.
Кроме того, он подозревается в растрате денег банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "ПриватБанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную "ПриватБанком" компанию, чтобы сделать невозможным взыскание средств в пользу банка и совершении совершенного преступления.
Отмечается, что общая сумма ущерба в этом эпизоде составляет $314,9 млн или 8,2 млрд грн.
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