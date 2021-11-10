ВАКС разрешил заочное расследование в отношении бизнесмена Галантерника по делу о хищении земли в Одессе
Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .
"Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, которая нанесла ущерб общине объемом более 558 млн грн", - говорится в сообщении.
ГПК отмечает, что к этому делу причастен также мэр Одессы Геннадий Труханов.
Прокурор во время заседания сообщил, что Галантерник находится преимущественно за границей. С начала 2021 года бизнесмен находился за пределами Украины 56 дней.
Адвокаты добавили, что Галантерник часто бывает в Лондоне, поскольку там проживает его семья.
- Ранее мэру Одессы Геннадию Труханову подписали подозрение по 5 делам. Его подозревают в причастности вместе с рядом городских чиновников и бизнесменом Владимиром Галантерником к ряду преступлений по завладению земельными участками в Одессе.
- Национальное антикоррупционное бюро сообщило о деталях подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам.
- Суд отпустил Труханова под залог в 30 млн грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.37
- Актуальное
- Важное