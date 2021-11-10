ВАКС разрешил заочное расследование в отношении бизнесмена Галантерника по делу о хищении земли в Одессе

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .

"Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, которая нанесла ущерб общине объемом более 558 млн грн", - говорится в сообщении.

ГПК отмечает, что к этому делу причастен также мэр Одессы Геннадий Труханов.

Прокурор во время заседания сообщил, что Галантерник находится преимущественно за границей. С начала 2021 года бизнесмен находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты добавили, что Галантерник часто бывает в Лондоне, поскольку там проживает его семья.