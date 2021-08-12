ВАКС рассмотрит апелляцию на домашний арест Чауса 16 августа

Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.



Заседание начнется в 09:30.



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Суд рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и адвоката Чауса - Ростислава Кравца на решения ВАКС о применении в отношении Чауса меры пресечения в виде домашнего ареста.

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