ВАКС рассмотрит апелляцию на домашний арест Чауса 16 августа
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пересмотрит решение о домашнем аресте экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса 16 августа
Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.
Заседание начнется в 09:30.
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Суд рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и адвоката Чауса - Ростислава Кравца на решения ВАКС о применении в отношении Чауса меры пресечения в виде домашнего ареста.
- Отметим, что детективы НАБУ разоблачили судью на взятке $150 тыс. в 2016 году.
- Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, который арестовывал Геннадия Корбана.
- Впоследствии Чаус исчез и находился в Молдове
- В начале апреля этого года Николая Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. Как выяснило "Слидство.Инфо" совместно с коллегами из RISE Moldova, к этой спецоперации могут быть причастны украинские разведчики и силовики. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
- Фигурант похищения экс-судьи, который имеет отношение к ГУР Минобороны, использовал в Кишиневе арендованное авто с GPS-трекером. Именно благодаря этому правоохранители установили его маршрут движения по городу.
- Молдавская сторона утверждает, что Украина игнорирует их запросы по расследованию похищения судьи-беглеца Николая Чауса.
- Молдавские нардепы требуют отставки главы спецслужбы и ноту протеста Украине
- Украина заявляла о готовности к сотрудничеству с Молдовой по делу о похищении Николая Чауса
- 30 июля Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, который пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия.
- 3 августа НАБУ сообщило, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
- 4 августа ВАКС отправил Чауса под домашний арест .
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