Об этом заявили в ходе судебного заседания.

На продлении срока меры пресечения настаивали прокуроры. Таким образом, Князева будут содержать под стражей до 8 сентября 2023 года. При этом остается возможность внесения залога в размере 75 млн грн.

В случае внесения залога на Князева будет возложен ряд процессуальных обязательств.

Также ВАКС продлил меру пресечения вероятному соучастнику Князева Олегу Горецкому. Он будет содержаться под стражей до 7 сентября с возможностью внесения залога в 80 млн грн.

Согласно ч.1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле Князева

Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. Позже ВАКС также избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого, которого считают соучастником дела Князева.

Уже 23 мая НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных, почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. А 26 мая в Киеве на заседании пленума Верховного Суда избрали нового председателя Верховного Суда.

31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения Князеву