ВАКС продлил домашний арест экс-судье Чаусу
Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря срок круглосуточного домашнего ареста экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу
Об этом сообщила пресс-служба суда в комментарии Укринформу.
"ВАКС продлил до 14 декабря срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и срок действия обязанностей", - говорится в сообщении.
Чаус обязан прибывать по первому требованию к детективу, а не отлучаться без разрешения из Киева, сообщать об изменении местожительства, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорта и носить э-браслет.
- Отметим, что детективы НАБУ разоблачили судью на взятке $ 150 000 в 2016 году. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, что арестовывал Геннадия Корбана.
- В начале апреля этого года Николая Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. Как выяснило "Слидство.Инфо" совместно с коллегами из RISE Moldova, к этой спецоперации могут быть причастны украинские разведчики и силовики. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
- 30 июля экс-судьи Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине.
- 3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
- 4 августа ВАКС отправил Чауса под домашний арест .
- 16 августа его оставили под домашним арестом .
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