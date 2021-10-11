ВАКС продлил домашний арест экс-судье Чаусу

Об этом сообщила пресс-служба суда в комментарии Укринформу.

"ВАКС продлил до 14 декабря срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и срок действия обязанностей", - говорится в сообщении.



Чаус обязан прибывать по первому требованию к детективу, а не отлучаться без разрешения из Киева, сообщать об изменении местожительства, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорта и носить э-браслет.