Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

"24 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор, которым директор частного акционерного общества признан виновным в незаконном завладении средствами государственного предприятия на сумму 43,5 млн грн и приговорен к 12 годам лишения свободы", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что по приговору суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Директору ПАО назначено наказание в виде 12 лет за решеткой с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года с конфискацией всего имущества.

Кроме того, ВАКС сменил обвиняемому меру пресечения в виде залога, примененную согласно постановлению Соломенского райсуда города Киева от 9 сентября 2018 года, на меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Средства, которые внесли в залог – 1,58 млн грн, направят в доход государства.

Напомним, что чиновник в 2016-2017 годах осуществил односторонний отказ от выполнения обязательств и приостановил транспортировку аммиака через аммиакопровод. Так он пытался повлиять на российское предприятие-производитель для пересмотра действующего в то время тарифа за предоставление услуг.

Однако вместо повышения тарифов экс-директор достиг другого результата - вынесения Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов убытков с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу российского предприятия, которое было реально выполнено.