ВАКС присудил 12 лет директору частного общества за хищение 43,5 млн грн Укрхимтрансаммиака
Директора ПАО Высший антикоррупционный суд признал виновным в незаконном завладении 43,5 млн грн Укрхимтрансаммиака и назначил до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .
"24 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор, которым директор частного акционерного общества признан виновным в незаконном завладении средствами государственного предприятия на сумму 43,5 млн грн и приговорен к 12 годам лишения свободы", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что по приговору суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Директору ПАО назначено наказание в виде 12 лет за решеткой с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года с конфискацией всего имущества.
Кроме того, ВАКС сменил обвиняемому меру пресечения в виде залога, примененную согласно постановлению Соломенского райсуда города Киева от 9 сентября 2018 года, на меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.
Средства, которые внесли в залог – 1,58 млн грн, направят в доход государства.
Напомним, что чиновник в 2016-2017 годах осуществил односторонний отказ от выполнения обязательств и приостановил транспортировку аммиака через аммиакопровод. Так он пытался повлиять на российское предприятие-производитель для пересмотра действующего в то время тарифа за предоставление услуг.
Однако вместо повышения тарифов экс-директор достиг другого результата - вынесения Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов убытков с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу российского предприятия, которое было реально выполнено.
- 22 августа 2022 года экс-главе госпредприятия, нанесшему ущерб на $1,5 млн, объявили подозрение .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.7
Покупка 37.7Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 41.05Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное