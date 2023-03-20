ВАКС принял решение конфисковать активы Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza

Об этом сообщила прессслужба ВАКС в facebook .

Отмечается, что решением суда взысканы в доход государства активы, а именно:

долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" право на которую зарегистрировано по компаниям "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" (" Ethoder Investments Limited");

долю в размере 66,65 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь" (код ЕГРПОУ 34693827), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по Обществу с ограниченной ответственностью " -Виларти".

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.