ВАКС принял решение конфисковать активы Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza
20 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну
Об этом сообщила прессслужба ВАКС в facebook .
Отмечается, что решением суда взысканы в доход государства активы, а именно:
- долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" право на которую зарегистрировано по компаниям "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" (" Ethoder Investments Limited");
- долю в размере 66,65 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь" (код ЕГРПОУ 34693827), право на которую зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по Обществу с ограниченной ответственностью " -Виларти".
Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.
- 20 октября президент Владимир Зеленский принял указы , которыми ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских олигархов и предприятий. В перечне – тысячи юридических и физических лиц.
- 3 марта Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Украина к Игорю Ротенбергу, Аркадию Ротенбергу, Александру Скоробогатьку и Александру Пономаренко.
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