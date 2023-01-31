ВАКС приговорил экс-чиновника Генпрокуратуры к 9 годам за решеткой

Об этом информирует прессслужба ВАКС .

"Во вторник, 31 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным бывшего заместителя начальника департамента ГПУ в совершении уголовных правонарушений", - говорится в заявлении.

Известно, что вина доказана по статьям ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

Суд назначил виновному наказание – 9 лет лишения свободы без права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре три года.

Также ВАКС конфисковал все его имущество: 2 квартиры, 2 земельных участка, гараж и автомобиль, на который наложен арест определением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева от 07 августа 2017 года.

Речь идет о Дмитрии Сусе.

Сообщается, что суд лишил обвиняемого классного чина – старший советник юстиции.

Дмитрий Сус задержан 25 июля 2017 года в аэропорту "Борисполь" детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал имущество Суса и поместил его самого под домашний арест , но в январе 2018 года суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 млн грн. Поскольку Сус не внес деньги, судьи решили изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

13 февраля, 2018 Соломенский райсуд Киева поместил экс-заместителя руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса под стражу без возможности внесения залога.

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