Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

ВАКС признал виновным бывшего и. гендиректора ГП "Международный аэропорт Борисполь" и эксчельника МАУ Евгения Дыхне и начальницу одной из служб аэропорта.

"Экс-гендиректора признали виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года", - отметили в ВАКС.

Утверждается, что экс-начальницу одной из служб аэропорта "Борисполь" признали виновной по ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей назначено наказание - 4 года заключения с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.