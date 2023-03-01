ВАКС приговорил бывшего и.о. гендиректора аэропорта "Борисполь" к 5 годам лишения свободы
Судьи ВАКС признали виновными бывшего и. гендиректора Евгения Дыхне и сотрудницу аэропорта "Борисполь" в злоупотреблении служебными полномочиями
Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
ВАКС признал виновным бывшего и. гендиректора ГП "Международный аэропорт Борисполь" и эксчельника МАУ Евгения Дыхне и начальницу одной из служб аэропорта.
"Экс-гендиректора признали виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года", - отметили в ВАКС.
Утверждается, что экс-начальницу одной из служб аэропорта "Борисполь" признали виновной по ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей назначено наказание - 4 года заключения с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.
- Напомним, 1 марта ВАКС объявил приговор бывшему судье Кировского районного суда города Днепр по делу о получении неправомерной выгоды $30 тыс.
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